Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

Досрочно уйти на заслуженный отдых смогут медработники. Речь идет о тех специалистах, кто лечил зараженных коронавирусом пациентов. Детали раскрыла заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко.



По ее словам, месяц работы с теми, кто заразился COVID-19, приравнивается к трем. Соответственно, сроки выхода на пенсию таким работникам пересчитают. Об этом Кусайко сообщила НСН.

Помимо досрочного выхода на пенсию, контактирующим с ковидными больными медикам предоставят льготу на покупку машины. Ее стоимость не должна при этом превышать полутора миллионов рублей. А сумма выплаты составляет до 375 тысяч, отмечает RT.

Если у медицинского работника есть необходимый профессиональный стаж, то он также имеет право приватизировать жилье, пишет сайт "МИР 24".

Ранее экономист заявил, что родившимся после 1972 года россиянам можно забыть о пенсии. По мнению эксперта, выплаты станут мизерными и прожить на эти деньги будет сложно.