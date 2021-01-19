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Досрочно уйти на заслуженный отдых смогут медработники. Речь
идет о тех специалистах, кто лечил зараженных коронавирусом пациентов. Детали раскрыла
заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко.
По ее словам, месяц работы с теми, кто заразился COVID-19, приравнивается к трем. Соответственно, сроки выхода на пенсию таким работникам пересчитают. Об этом Кусайко сообщила НСН.
Помимо досрочного выхода на пенсию, контактирующим с ковидными больными медикам предоставят льготу на покупку машины. Ее стоимость не должна при этом превышать полутора миллионов рублей. А сумма выплаты составляет до 375 тысяч, отмечает RT.
Если у медицинского работника есть необходимый профессиональный стаж, то он также имеет право приватизировать жилье, пишет сайт "МИР 24".
Ранее экономист заявил, что родившимся после 1972 года россиянам можно забыть о пенсии. По мнению эксперта, выплаты станут мизерными и прожить на эти деньги будет сложно.
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