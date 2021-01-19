Аномальная оттепель: россиянам дали прогноз на неделю

На выходных температура превысит норму

Крепкие морозы отступают. И к концу недели на европейской территории России ожидается оттепель, причем аномальная.

Температура превысит норму на десять градусов. На Крещение, во вторник, 19 января, еще будет морозно: столбики термометров в разных областях ночью опустятся до -20 ... -33°C, а днем поднимутся до -9 ... – 19°C.

Затем постепенно воздух начнет прогреваться, и уже в четверг показатели изменятся на 12 – 13 градусов. Дальше температура станет повышаться сильнее, передает Гидрометцентр.

Уже в выходные столбики термометров замрут на отметках 10 градусов выше нормы. И тепло задержится до следующей недели, отмечает "Пятый канал".

Ранее метеорологи предупредили жителей московского региона о сильном потеплении и дождях. Синоптики рассказали, что воздух в столице и по области прогреется до 0°C. 

Полина ДОРОЖКИНА

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