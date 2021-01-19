Блогер заявил, что рад вернуться в Россию

В "гостях" у Алексея Навального, который сейчас пребывает в столичном СИЗО, побывали представители Общественной наблюдательной комиссии. Оппозиционер рассказал, что чувствует себя нормально, физического или морального давления на него не оказывают.



Общественники сообщили, что с Навальным обращаются так же, как с любым российским гражданином в подобной ситуации – нарушителя закона накормили, сводили в душ, выдали белье для сна и посуду для питания.

Якобы отравленного блогера разместили в трехместной камере, однако пока он сидит там один – нужно пройти двухнедельный карантин. При общении с членом НКО Георгием Волковым Навальный попросил передать его родным список необходимых в быту вещей, пишет РАПСИ.

Напомним, 18 января суд принял решение лишить оппозиционера свободы сроком на 30 дней. Позже будет рассмотрено заявление правоохранителей об изменении меры пресечения с условного срока на реальный: Навальный был осужден за мошенничество по делу "Ив Роше" условно, однако систематически нарушал правила, которые действуют при таком решении суда.

Так, оппозиционер не приходил отмечаться во ФСИН, как того требует закон. На время его лечения в немецкой клинике "Шарите" такое требование было снято, однако блогера выписали еще 23 сентября прошлого года. После этого он должен был вернуться в Россию и показаться правоохранителям. Однако осужденный оппозиционер по собственному желанию продлил свое пребывание за границей, тем самым нарушив закон, за что и был задержан.