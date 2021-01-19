Лайфхак для читателей "Утро.ру"

В России привыкли считать пельмени национальным блюдом жителей нашей страны. Однако, как стало известно, своим его называют и в Китае. Причем там не только уверены в пользе этих продуктов зимой, но и знают, как варить их, чтобы получить не склеившимися и без трещин.

Готовить замороженные вкусности быстро и удобно, но иногда нелегко. Они могут потерять вид, и вместо второго блюда выйдет первое, чем-то похожее на суп с лапшой и мясом. Чтобы такого не случилось, нужно запомнить некоторые правила.

При варке и замороженных, и свежих пельменей нельзя бросать их в кастрюлю с кипящей водой. Из-за разницы температур они расширяются, лопаются и разваливаются. Кроме того, имеющийся на поверхности теста крахмал способствует слипанию.

Как правильно приготовить пельмени

Сначала, вынув пельмени из морозилки, нужно опустить их в холодную воду на три минуты. Это поможет довести продукт до нужной температуры, а впитавшаяся жидкости делает тесто пластичнее, и оно не треснет при варке.

Затем следует поставить на огонь кастрюлю с водой. Когда на ее дне образуются пузырьки (самая подходящая для пельменей температура жидкости – не больше и не меньше 50 градусов), надо всыпать соль. После этого можно добавить пельмени и размешать их – чтобы не пристали ко дну.

Когда вода закипела, хорошо бы влить в кастрюлю один стакан холодной воды и снова довести до кипения и добавить второй стакан воды. Как только все вместе закипит в третий раз, стоит вынуть пельмени и съесть.

Подливание холодной жидкости обеспечивает равномерное нагревание температуры. Благодаря этому пельмени выходят целые, без изъянов.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом ленивых пельменей. Как выяснилось, у привычного блюда есть и альтернативный вариант.