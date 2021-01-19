Обман россиян с помощью СНИЛС раскрыл эксперт

Обман россиян с помощью СНИЛС раскрыл эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЭксперты раскрыли детали досрочного выхода на пенсию
Будущим пенсионерам особенно важно соблюдать секретность своих страховых данных

Россиянам нужно быть бдительными – мошенники охотятся за номерами СНИЛС. О том, что могут сделать аферисты с чужим СНИЛС, рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Все граждане знают, как важна конфиденциальность личных документов, например, паспорта, банковской карты, свидетельства о собственности. Но почему-то многие не относят к этому перечню Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Между тем, это – важный документ, с помощью которого можно оперировать пенсией. К примеру, незаметно передать средства граждан под чужое управление.

"Узнав номер СНИЛС, нечистоплотный агент негосударственного пенсионного фонда (НПФ) может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей",

приводит "Прайм" слова Сигала. Он напомнил, как важно внимательно изучать документы перед подписанием и не поддаваться на словесное давление, подталкивающее вас принять необдуманное решение. Прежде, чем передать кому-то номер СНИЛС, нужно убедиться, что этот человек действительно сотрудник НПФ, обладающего лицензией. 

Ранее была раскрыта мошенническая схема, получившая развитие в период пандемии. Под видом работодателей аферисты дают объявление трудоустройстве на удаленке, собирают у соискателя личные данные – копию паспорта, СНИЛС, банковские реквизиты, и затем снимают со счетов чужие средства.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Кто сможет досрочно выйти на пенсию: в Совфеде назвали новую категорию россиян

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей