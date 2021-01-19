Будущим пенсионерам особенно важно соблюдать секретность своих страховых данных

Россиянам нужно быть бдительными – мошенники охотятся за номерами СНИЛС. О том, что могут сделать аферисты с чужим СНИЛС, рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Все граждане знают, как важна конфиденциальность личных документов, например, паспорта, банковской карты, свидетельства о собственности. Но почему-то многие не относят к этому перечню Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Между тем, это – важный документ, с помощью которого можно оперировать пенсией. К примеру, незаметно передать средства граждан под чужое управление.

"Узнав номер СНИЛС, нечистоплотный агент негосударственного пенсионного фонда (НПФ) может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей",

– приводит "Прайм" слова Сигала. Он напомнил, как важно внимательно изучать документы перед подписанием и не поддаваться на словесное давление, подталкивающее вас принять необдуманное решение. Прежде, чем передать кому-то номер СНИЛС, нужно убедиться, что этот человек действительно сотрудник НПФ, обладающего лицензией.

Ранее была раскрыта мошенническая схема, получившая развитие в период пандемии. Под видом работодателей аферисты дают объявление трудоустройстве на удаленке, собирают у соискателя личные данные – копию паспорта, СНИЛС, банковские реквизиты, и затем снимают со счетов чужие средства.