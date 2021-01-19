Чтобы вещи были как новые, понадобится любой порошок и одно подручное недорогое средство

Нередко после стирки махровые полотенца становятся жесткими. Чтобы этого не случилось, нужно применить один давний способ – "посолить" машинку.

Им пользовались во времена СССР. Тогда в магазинах не продавалось столько бытовой химии и количество видов порошка было крайне ограничено. Хозяйкам хотелось добиться лучшего эффекта, и они сами подбирали нужное из привычных средств, что всегда под рукой.

Перед запуском машинки следует не только разобрать белье на цветное и белое, но и отделить от него махровые полотенца. Такие вещи нужно стирать отдельно от остальных.

Затем всыпать в кювету порошок и добавить соли (достаточно и трети столовой ложки). Отправив полотенца в барабан, можно включать машинку.

Выстиранные махровые вещи не только сохранят вид новых, будто только что куплены. Они также будут очень мягкими и пушистыми.

И ни особенных порошков, ни других, совсем не дешевых, средств для этого не потребуется. Соли расходуется мало, и стоит она недорого.

Ранее сообщалось, почему нельзя стирать в машинке ниже 60 градусов. Из-за низкой температуры в одежде появляются бактерии, вызывающие менингит, пневмонию и множество инфекций у детей и пожилых людей.