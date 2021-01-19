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Сохранить молодость и прожить дольше вполне реально. Простой секрет, как это сделать, раскрыли японские ученые. Они считают, что нужно всего лишь... меньше есть.
К такому выводу специалисты из университете в Токио пришли после эксперимента. Он показал, что все дело в степени эффективности использования глюкозы клетками.
Если она лучше усваивается, то двигательные функции организма с возрастом не ухудшаются, что продлевает жизнь. А ограничения в питании еще и усиливают такой эффект, добавили ученые.
Исследователи группы под руководством доцента Канаэ Андо вывели плодовых мушек дрозофилы с генетическими модификациями, которые повышают усвоение глюкозы. Те прожили намного больше своих простых сородичей.
С возрастом в мозге снижается выработка молекулы АТФ. Она играет ведущую роль в процессах усвоения глюкозы и метаболизма в живых клетках, являясь для них незаменимым источником энергии, напомнили специалисты, передает Phys.org.
Если сахара не хватает, мозг, которому ежедневно требуется почти четверть поступающей в организм глюкозы, старается ее компенсировать. Причем за счет увеличения съедаемого. Однако, как считают сотрудники токийского университета, продолжительность жизни увеличивается при здоровом питании.
Главное заключается не в количестве получаемой мозгом глюкозы. Наибольшая эффективность ее использования клетками поможет сохранить молодость и продлить жизнь, отметили ученые.
Ранее были названы девять секретов продлить молодость и прожить дольше. Необходимо вести здоровых образ жизни, а также избегать вредных привычек и негативных эмоций.
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