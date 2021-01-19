ПФР намерен через суд добиваться возврата денег

Родительница телеведущей Ксении Собчак попала в серьезный скандал. Член Совфеда Людмила Нарусова несколько месяцев получала повышенную пенсию, на которую не имела права. Теперь Пенсионный фонд намерен забрать у сенатора 730 тысяч рублей. Об этом сообщает пресса.



Как стало известно авторам телеграм-канала Mash, в период с 2012 по 2016 годы ПФР переводил Нарусовой надбавку к пенсионным выплатам как экс-сенатору. При этом в 2016 году родительница Собчак снова стала членом Совфеда, но пенсионщиков об этом не уведомила, и они продолжили платить дополнительные средства.

В 2018 году работники ПФР опомнились и отменили надбавку к выплатам. При этом за почти два лишних года сенатору переплатили сотни тысяч рублей. Теперь фонд настроен забрать растраченные деньги назад.

Кстати, недавно вскрылась связь семьи Собчак с Джо Байденом. Телеведущая обнародовала эксклюзивный материал.