Жириновский направил Навального подальше от Москвы

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Такие люди, как Алексей Навальный, не должны быть допущены к общественно-политической деятельности, поскольку это чревато кровопролитием и другими пагубными последствиями для страны и ее граждан. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник, 19 января.
"Это люди, которые своими действиями подрывают устои государства, (...) люди подлого характера, гнусного поведения, отвратительного",
– подчеркнул Жириновский, отметив, что в истории России уже были примеры, когда таких "революционеров" вовремя не изолировали от общества, а потом проливались реки крови.
По мнению политика, российские правоохранительные органы слишком мягко относятся к Навальному.
"Он отсидел всего 500 дней – административный арест. Надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы: на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают",
– приводит ИА "Регнум" высказывание лидера ЛДПР.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов отказался считать Навального истинным оппозиционером.
Навальный вернулся в Россию из Европы 17 января. Его задержали в аэропорту за нарушение условий отбывания условного наказания и по решению суда отправили в СИЗО до 15 февраля. Там блогера уже навестили общественные наблюдатели.
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