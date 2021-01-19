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И в этом году Владимир Путин отдал дань традиции. Глава государства окунулся на Крещени в прорубь, рассказал его официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент РФ делал это не один раз. В прошлые годы он также участвовал в крещенских купаниях, напомнил пресс-секретарь.
Как все это происходило, Песков не уточнил. Но подчеркнул, что о верности главы государства традициям известно, пишет РБК.
Ранее украинские журналисты раструбили, будто Путин, чтобы не купаться в проруби на Крещение, сбежал в Берлин Их жалкие попытки разглядеть тайный смысл в поездке российского лидера высмеяли в Сети.
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