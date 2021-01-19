Станцию метро "Каховская" скоро откроют для пассажиров

После реконструкции одноименная линия войдет в состав БКЛ

Реконструкция станции "Каховская" будет завершена в этом году. После открытия она вместе с двумя другими станциями Каховской линии войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Это позволит пассажирам добираться до других районов города без пересадки.

Станция "Каховская" была построена в 1969 году. Сначала она относилась к "зеленой" Замоскворецкой ветке метро, но потом участок "Каширская" -"Варшавская" – "Каховская" стал отдельной, самой маленькой линией московского метрополитена. В 2019 г. она была закрыта на реконструкцию.

"Нам пришлось провести практически полную реконструкцию этой линии, в том числе и станции “Каховская”. Это очень важная станция, потому что в кварталах рядом с ней реализуется одна из крупнейших программ – программа реновации, 180 домов придется расселить. И конечно, требуются дополнительные мощности для обеспечения транспортом жителей этого района",

– рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ.

После реконструкции обновленную Каховскую ветку включат в состав строящейся Большой кольцевой линии. Старожилы сразу заметят изменения, ведь прежде загруженность этой линии была небольшой, поэтому там работали укороченные поезда, а интервал движения составлял 5 минут. В составе БКЛ на станцию будут прибывать поезда в среднем каждые 2 минуты.

Сама станция станет удобнее для пассажиров. Так, для маломобильных граждан и родителей с колясками сделают лифт, а от "Каховской" на "Севастопольскую" построят новый переход. При этом исторические интерьеры станции максимально сохранят, хотя вся инфраструктура и облицовка стен будет заменена.

По плану, сначала станцию "Каховская" откроют на южном участке БКЛ – от "Проспекта Вернадского" до "Каховской". При этом будет проведена специальная соединительная ветка в электродепо "Замоскворецкое" - сейчас оно обслуживает одноименную линию метро, но потом будет обслуживать БКЛ.

Планируется, что до конца 2021 г. БКЛ вырастет еще на 11 новых станций, а через год, в 2022 г., после окончания ремонта станций "Варшавская" и "Каширская" будет запущен в эксплуатацию восточный участок БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".