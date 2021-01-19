Понадобятся предметы, которые наверняка есть в квартире у каждой хозяйки

Часто после удаления скотча или ценника на поверхности остаются липкие следы, портящие весь вид предмета. Справится с загрязнением бывает очень непросто. На помощь придут растительное масло, ластик, фен или средство для мытья окон.

Способ №1. Понадобится обычное растительное масло. Смочите этикетку несколькими каплями продукта и подождите, пока бумага полностью впитает его. Спустя некоторое время остатки с легкостью удалятся с помощью салфетки. Однако здесь есть важный нюанс – данный метод нельзя использовать на предметах, которые могут впитать в себя масло.

Способ №2. Возьмите стирательную резинку и начните активно водить ей по липким следам. По окончании процедуры смахните оставшийся от ластика и клея мусор.

Способ №3. Фен поможет вам избавиться от ценника, который, как кажется, намертво приклеился к поверхности. Включите электрический прибор и наведите поток теплого воздуха на бумажный ярлык. Благодаря этому клей размягчится, и ценник сойдет гораздо легче и быстрее. Ускорить процедуру можно с помощью масла или ластика.

Способ №4. Обмокните губку в средстве для мытья окон, а затем приложите изделие к загрязненной поверхности. Химия подействует на клей, помогая смыть его. Этот способ нельзя использовать на металле или тонированном стекле.