Жена Трампа нарушила важную для американцев традицию накануне ухода из Белого дома

Жена Трампа нарушила важную для американцев традицию накануне ухода из Белого дома
Мелания Трамп. Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Первая леди страны отказалась провести экскурсию по резиденции супруге Байдена

Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в качестве первой леди – уже завтра, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена. Жена Дональда Трампа призналась, что четыре года, проведенные в Белом доме, стали величайшими в ее жизни. СМИ, в свою очередь, отметили: прощаясь со статусом первой леди, супруга президента проигнорировала важную традицию, которая возникла почти 70 лет назад.

С 1953 года жены покидающего президентское кресло политика приглашали супругу нового лидера США в Белый дом, где устраивали ей экскурсию по жилым помещениям резиденции на втором и третьем этажах. Впервые на это пошла Бесс Трумэн, а впоследствии традицию поддержали другие первые леди.

Встречи жен политиков не всегда проходили гладко, как в случае с Розалин Картер и Нэнси Рейган, ведь они не всегда были согласны с проигрышем супругов в президентской гонке. Тем не менее, это неписаное правило, несмотря на всю странность традиции, имеет большое значение, так как подчеркивает значимость передачи власти, отмечает писательница Кейт Андерсен Броуер.

Мелания Трамп же стала первой женой президента, которая от приглашения Джилл Байден, следующей хозяйки Белого дома, отказалась, передает CNN.

Сегодня стало известно об указе, относящемуся к России, который издал Дональд Трамп перед уходом с поста.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Детали тайного спора Трампа с Меркель из-за России раскрыл очевидец

Добиться своего американский лидер не смог

Эксперты оценили риск заморозки "Северного потока - 2" после заявления "Газпрома"

Предупреждение компании специалисты сочли простой формальностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей