Первая леди страны отказалась провести экскурсию по резиденции супруге Байдена

Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в качестве первой леди – уже завтра, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена. Жена Дональда Трампа призналась, что четыре года, проведенные в Белом доме, стали величайшими в ее жизни. СМИ, в свою очередь, отметили: прощаясь со статусом первой леди, супруга президента проигнорировала важную традицию, которая возникла почти 70 лет назад.

С 1953 года жены покидающего президентское кресло политика приглашали супругу нового лидера США в Белый дом, где устраивали ей экскурсию по жилым помещениям резиденции на втором и третьем этажах. Впервые на это пошла Бесс Трумэн, а впоследствии традицию поддержали другие первые леди.

Встречи жен политиков не всегда проходили гладко, как в случае с Розалин Картер и Нэнси Рейган, ведь они не всегда были согласны с проигрышем супругов в президентской гонке. Тем не менее, это неписаное правило, несмотря на всю странность традиции, имеет большое значение, так как подчеркивает значимость передачи власти, отмечает писательница Кейт Андерсен Броуер.

Мелания Трамп же стала первой женой президента, которая от приглашения Джилл Байден, следующей хозяйки Белого дома, отказалась, передает CNN.

Сегодня стало известно об указе, относящемуся к России, который издал Дональд Трамп перед уходом с поста.