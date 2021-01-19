Администрация сократила время водоснабжения из-за опустошения хранилищ

Мэрия Ялты приняла решение о возврате к прежнему графику водоподачи. Теперь жители города могут пользоваться водоснабжением лишь по три часа в утреннее и вечернее время суток.

Во время новогодних праздников действовал шестнадцатичасовой график водоснабжения. С 19 января в городе вводится прежний график – вода доступна с 06:00 до 9 утра и с 18:00 до 21:00, передает "Интерфакс".

Отмечается, что причиной ужесточения графика стал низкий уровень водозапаса в Загорском и Счастливенском водохранилищах.



