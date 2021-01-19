Мошенник пытался получить деньги за трудоустройство

На Украине задержали злоумышленника, который продавал должности в администрации президента. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

За свои услуги мошенник запросил $200 тыс., заверив потерпевшего, что поможет ему устроиться в Офис Владимира Зеленского. Мужчину задержали с поличным, во время получения первой половины суммы.

На данный момент решается вопрос об аресте, передает ОГПУ.