Госдеятель выразила сожаление, что культура стала инструментом манипулирования в руках политиков

Мария Захарова ответила на новость о том, что Литва планирует внести Филиппа Киркорова и других российских артистов в "черный список". Свое негодование официальный представитель МИД РФ высказала на официальном сайте ведомства.

Захарова напомнила – решение ограничить въезд отечественных звезд на территорию Литвы связано с тем, что Вильнюс видит в деятельности артистов "пропаганду мягкой силы".

"Абсурдность, и, по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях", – отметила Мария.

По словам официального представителя МИД России, таким образом литовские политики хотят испортить отношение своих граждан к нашей стране. Так, ранее Литва запретила въезд Ансамбля песен и плясок А.В. Александрова, "Хора Турецкого", а также Григория Лепса и Олега Газманова.

Захарова добавила, что репрессии по отношению к артистам стали уже неотъемлемой частью молодых европейских демократий.

Сообщается, что в конечном итоге Киркорову запретили въезд в Литву. Ограничение будет действовать пять лет – написала на своей странице в "Фейсбук" министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

Напомним, Литва ополчилась на Россию из-за ситуации вокруг Крыма. Вильнюс считает, что Москва разрушила территориальную целостность Украины.

Что касается Киркорова, то король российской эстрады посещал полуостров после 2014 года, тем самым, по заявлению литовского ведомства, оправдывая агрессию РФ против Незалежной.