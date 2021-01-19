Рост стоимости коснулся каждого нефтепродукта

Розничная стоимость топлива на российских автозаправках подскочила в цене на 5 коп. за прошедшую неделю на АИ-92. Об этом сообщает пресс-служба ЦДУ топливно-энергетического комплекса РФ.

Отмечается, что в период с 10 по 17 января стоимость АИ-92 повысилась на 0,11%. В среднем повышение цен на нефтепродукты зафиксировано по всей стране – зимний дизель подорожал на копейку (летний – на 11 коп.).

Цена на АИ-95 выросла 6 копеек, сообщили в ЦДУ.

Как отмечает "Свободная Пресса", наибольший рост стоимости зафиксирован в Ингушетии, Забайкалье и Сахалине.







