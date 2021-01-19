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Рейсы в Анталию и на горнолыжные курорты Турции приостановлены из-за резкого снижения спроса. Россияне отказываются от путевок из-за коронавирусных мер.
Из-за пандемии в Турции закрыты спа-центры, не работают прогреваемые бассейны, а также подъемники на горнолыжных курортах. Поэтому путешественники не видят смысла в таком отдыхе.
"Программы в Анталию свернуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина – то, что Турция сейчас не ждет иностранных туристов в принципе, не только россиян",
– рассказал гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян "Турпром".
Тем не менее, сейчас россияне могут отправиться более чем в 20 стран. Подробнее – в материале "Утро.ру".
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