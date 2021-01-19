Кем на самом деле оказалось Лох-Несское чудовище: ученый раскрыл тайну

Кем на самом деле оказалось Лох-Несское чудовище: ученый раскрыл тайну
Фото: John Holmes//www.globallookpress.com
Мифическое существо не имеет отношения к древним динозаврам

Похоже ученые приблизились к разгадке тайны Лох-Несского чудовища. Удивительное существо действительно обитает в легендарном озере Шотландии, однако ничего мистического в нем нет. Профессор Генри Бауэр, ранее преподававший в Политехническом институте Вирджинии, считает, что на протяжении стольких лет на снимки попадала древняя черепаха.

По словам исследователя, этот вид морских пресмыкающихся науке пока неизвестен. Обитающие в озере черепахи – одни из самых древних – оказались там в ловушке после ледникового периода, когда вода отступила. А вот к вымершим плезиозаврам, как считают некоторые ученые, "монстр" отношения не имеет.

Все черты, приписываемые Лох-Несскому чудовищу, характерны для многих видов черепах, объяснил Бауэр. Так, они дышат воздухом и выходят на сушу, но вместе с этим могут проводить время на большой глубине. Кроме того, этот вид отличается длинной шеей, пишет Daily Record.

Ранее ученым удалось поймать в озере Лох-Несс редкую рыбу, которая пока что тоже плохо изучена.

Карина СИРАЗОВА

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