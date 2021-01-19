Глава Минздрава дал прогноз о покупке Украиной российской вакцины

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Госдеятель отметил, что, в соответствии с его предчувствием, Незалежная откажется от препарата

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал новость о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" на рынки Незалежной. Слова госдеятеля приводит интернет-издание "Страна.ua".

По мнению Степанова, Украина не будет закупать российский препарат против коронавируса. Это, как уточнил глава Минздрава, является его предчувствием.

Ранее об отказе от "Спутника V" заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Министр испугался, что данная вакцина позволит России "навязать свои пропагандистские штампы".

Напомним, препарат "Спутник V" был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи. На его поставки уже согласились Белоруссия, Армения, Казахстан, Индия и другие страны. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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