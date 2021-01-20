Плачущего на публике Байдена сняли на видео

Плачущего на публике Байдена сняли на видео
Джо Байден. Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Демократ не смог сдержать эмоций во время прощального выступления в родном штате

Уже сегодня 46-й президент США Джо Байден вступит в должность. Перед отъездом в Вашингтон будущий глава Белого дома выступил с прощальной речью в родном штате Делавэр. 

Во время выступления Байден не смог совладать с эмоциями, поэтому оно несколько раз прерывалось слезами. 

Речь он посвятил родному штату и своему покойному сыну Бо. Демократ вспомнил о встрече со своей женой, о других трогательных моментах, назвав Делавэр тем местом, которое предельно точно определяет, кто же такие американцы.

К слову, даже после избрания президентом Байден продолжал жить в родном штате. 

"Джеймс Джойс говорил, что когда он умрет… Он говорил: "Дублин” будет написано на моем сердце”. Что же, простите за эмоции, но когда я умру, “Делавэр” будет написано на моем сердце", – не сдерживался будущий президент США. 

Ранее с прощальной речью к гражданам США обратилась первая леди Мелания Трамп. При этом супруга Трампа проигнорировала традицию, которая возникла еще 70 лет назад. 

Миссис Трамп стала первой супругой президента, которая не стала приглашать следующую хозяйку Белого дома для экскурсии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Потек шизоид, да <цензура> на них, чё это размещать тут
Гость
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Михаил Городов
"Миссис Трамп стала первой супругой президента, которая не стала приглашать следующую хозяйку Белого дома для экскурсии." - Всё это говорит об уровне воспитанности людейю
Это было бы также неуместно, как приглашать русофоба Зеленского, отказывающего русскоязычным жителям Украины в праве говорить и учиться на своём языке, в Россию.
Михаил Городов
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"Миссис Трамп стала первой супругой президента, которая не стала приглашать следующую хозяйку Белого дома для экскурсии." - Всё это говорит об уровне воспитанности людейю
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