Демократ не смог сдержать эмоций во время прощального выступления в родном штате

Уже сегодня 46-й президент США Джо Байден вступит в должность. Перед отъездом в Вашингтон будущий глава Белого дома выступил с прощальной речью в родном штате Делавэр.

Во время выступления Байден не смог совладать с эмоциями, поэтому оно несколько раз прерывалось слезами.

Речь он посвятил родному штату и своему покойному сыну Бо. Демократ вспомнил о встрече со своей женой, о других трогательных моментах, назвав Делавэр тем местом, которое предельно точно определяет, кто же такие американцы.

К слову, даже после избрания президентом Байден продолжал жить в родном штате.

"Джеймс Джойс говорил, что когда он умрет… Он говорил: "Дублин” будет написано на моем сердце”. Что же, простите за эмоции, но когда я умру, “Делавэр” будет написано на моем сердце", – не сдерживался будущий президент США.

Ранее с прощальной речью к гражданам США обратилась первая леди Мелания Трамп. При этом супруга Трампа проигнорировала традицию, которая возникла еще 70 лет назад.

Миссис Трамп стала первой супругой президента, которая не стала приглашать следующую хозяйку Белого дома для экскурсии.