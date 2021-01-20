Облаянный псом Лукашенко погрузился в прорубь – видео

Облаянный псом Лукашенко погрузился в прорубь – видео
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава страны отдал дань православной традиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял участие в крещенских купаниях. Для совершения сакрального действа президент решил уединиться в частном доме.

Батька надел просторную белую рубаху и трижды с головой окунулся в прорубь.  Таинство на Крещения Господня проходило в сумерках.

Судя по кадрам видео, которое опубликовал телеграмм-канал "Пул первого", в купаниях Лукашенко сопровождал только белый шпиц и оператор. Пес истошно лаял, бегал за белорусским лидером и даже встречал его, стоя на самом краю проруби.

После совершения обряда президент взглянул в небо и обратился к Богу, отмечает телеканал "360".

К слову, купание лидера в ледяной воде тут же нашло отклик у интернет-умельцев. В Сети появились мемы. Например, видеозарисовка со знаменитыми кадрами из "Джентльменов удачи".

Кстати, российский президент Владимир Путин тоже ежегодно участвует в крещенских купаниях.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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На фото верхнем он пальцами одновременно в носу и в ухе ковыряет? Силен Мачо!
Гость
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Пес его еще пометил, в кадр не попало, к богу пора, вознестись <цензура> ангел бульбамёт!
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