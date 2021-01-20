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Белорусский лидер Александр Лукашенко принял участие в
крещенских купаниях. Для совершения сакрального действа президент решил
уединиться в частном доме.
Батька надел просторную белую рубаху и трижды с головой окунулся в прорубь. Таинство на Крещения Господня проходило в сумерках.
Судя по кадрам видео, которое опубликовал телеграмм-канал "Пул первого", в купаниях Лукашенко сопровождал только белый шпиц и оператор. Пес истошно лаял, бегал за белорусским лидером и даже встречал его, стоя на самом краю проруби.
После совершения обряда президент взглянул в небо и обратился к Богу, отмечает телеканал "360".
К слову, купание лидера в ледяной воде тут же нашло отклик у интернет-умельцев. В Сети появились мемы. Например, видеозарисовка со знаменитыми кадрами из "Джентльменов удачи".
Кстати, российский президент Владимир Путин тоже ежегодно участвует в крещенских купаниях.
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