Глава страны отдал дань православной традиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял участие в крещенских купаниях. Для совершения сакрального действа президент решил уединиться в частном доме.



Батька надел просторную белую рубаху и трижды с головой окунулся в прорубь. Таинство на Крещения Господня проходило в сумерках.

Судя по кадрам видео, которое опубликовал телеграмм-канал "Пул первого", в купаниях Лукашенко сопровождал только белый шпиц и оператор. Пес истошно лаял, бегал за белорусским лидером и даже встречал его, стоя на самом краю проруби.

После совершения обряда президент взглянул в небо и обратился к Богу, отмечает телеканал "360".

К слову, купание лидера в ледяной воде тут же нашло отклик у интернет-умельцев. В Сети появились мемы. Например, видеозарисовка со знаменитыми кадрами из "Джентльменов удачи".

Кстати, российский президент Владимир Путин тоже ежегодно участвует в крещенских купаниях.