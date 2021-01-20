Вождь краснокожих сделал жуткое пророчество еще в 19 веке

Сегодня состоится инаугурации самого пожилого американского лидера Джо Байдена. Президента избрали в 2020 году – на этом фоне припомнили страшное проклятие умирающего вождя индейцев из племени шауни. Скончавшийся в 1813 году Текумсе перед уходом в загробный мир объявил: каждый американский лидер, избранный в год, который без остатка делится на 20, будет убит или умрет сам еще до окончания срока полномочий президента.



Предсказанная индейцем участь постигла многих президентов. Так, избранный в 1860 году Авраам Линкольн был убит спустя пять лет. Франклин Рузвельт, переизбранный в 1940 году, также умер в должности президента. Джон Кеннеди, жизнь которого оборвал выстрел, стал главой Америки в 1960 году.

Таинственная закономерность не сулит Байдену ничего хорошего. Сейчас новому главнокомандующему американцев уже 78 лет. Многие задаются вопросом, дотянет ли политик до конца президентского срока, или же проклятие индейцев (а может смерть от старости) заберет его на тот свет прямо из кресла в Белом доме.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что предсказала Ванга на 2021 год. По некоторым толкованиям, Дональд Трамп будет последним президентом США, так что участь Байдена стала еще более загадочной.