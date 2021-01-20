Получившие опасную дозу радиации силовики требуют денежной компенсации

Пять исков от имени пострадавших во время бомбардировок Югославии в 1999 г. будут поданы в суды разных городов Сербии. По словам юриста Срджана Алексича, жители республики рассчитывают на компенсацию в размере от 300 тысяч евро за каждый случай нанесения вреда здоровью в результате применения НАТО ядерных бомб.

"Пострадавшими являются физические лица – умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году",

– пояснил адвокат. Он напомнил, что западноевропейским военнослужащим, пострадавшим от радиации во время военной кампании НАТО против Югославии, удалось добиться материального возмещения ущерба здоровью. В частности, компенсацию получили итальянские военные. Алексич рассчитывает, что и в случае с сербскими силовиками правосудие встанет на сторону пострадавших, передает РИА "Новости".

Бомбардировки НАТО Югославии велись с 24 марта по 10 июня 1999 года. Операция проводилась без одобрения Совета безопасности ООН. Позже выяснилось, что авиация НАТО использовала боеприпасы с обедненным ураном.

