Сербы засудят НАТО за применение ядерного оружия

Сербы засудят НАТО за применение ядерного оружия
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Получившие опасную дозу радиации силовики требуют денежной компенсации

Пять исков от имени пострадавших во время бомбардировок Югославии в 1999 г. будут поданы в суды разных городов Сербии. По словам юриста Срджана Алексича, жители республики рассчитывают на компенсацию в размере от 300 тысяч евро за каждый случай нанесения вреда здоровью в результате применения НАТО ядерных бомб.

"Пострадавшими являются физические лица – умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году",

– пояснил адвокат. Он напомнил, что западноевропейским военнослужащим, пострадавшим от радиации во время военной кампании НАТО против Югославии, удалось добиться материального возмещения ущерба здоровью. В частности, компенсацию получили итальянские военные. Алексич рассчитывает, что и в случае с сербскими силовиками правосудие встанет на сторону пострадавших, передает РИА "Новости". 

Бомбардировки НАТО Югославии велись с 24 марта по 10 июня 1999 года. Операция проводилась без одобрения Совета безопасности ООН. Позже выяснилось, что авиация НАТО использовала боеприпасы с обедненным ураном. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Крупнейший немецкий концерн отказался от участия в "Северном потоке - 2"

Руководство компании решило выйти из проекта из-за американских санкций

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей