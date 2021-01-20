"Сильный, как медведь": британцев восхитило крещенское купание Путина

"Сильный, как медведь": британцев восхитило крещенское купание Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В зарубежных СМИ обсуждают российского президента

Владимир Путин по старой традиции окунулся в прорубь на Крещение Господня. Кадры с президентом России в ледяной воде облетели весь мир. Британское издание выпустило целую статью по этому поводу, а читатели начали активно комментировать событие.

В материале журналисты Daily Mail отметили, что все слухи о проблемах со здоровьем у нашего главнокомандующего оказались фейками. Путин сам доказал мощь своего организма, искупавшись в лютый мороз.

Под статьей обычные британцы поделились своим мнением на счет могучести Путина. Некоторые прямо написали, что считают нашего лидера "самым сильным человеком в мире". Другие с ехидством предложили премьер-министру Британии Борису Джонсону повторить подвиг коллеги из России.

"Путин сильный, как медведь!", "В 10 раз более крутой лидер, чем наш!", "Крепкий орешек из КГБ!" – восхищаются англоговорящие поклонники нашего президента.

Впрочем, нашлись и те, кто о российском лидере высказался нелицеприятно. Но восторженных комментариев оказалось в разы больше.

Ранее "Утро.ру" опубликовало кадры с купанием Владимира Путина в ледяной проруби.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Гость
помыв ж..пу совесть не отмоешь
В точку.
Старый пенс
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Гость
помыв ж..пу совесть не отмоешь
Если Вы о себе, то это верно!
Гость
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помыв ж..пу совесть не отмоешь
Гость
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Я говорил ему - У меня насморк , а он-Ныряй работа у двойников такая.
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