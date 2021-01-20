Проводить такую процедуру нужно с учетом наполнителя

Всем известно, что наволочки стирать нужно. Однако не все знают, что то же самое надо обязательно делать и с подушками, так как в них собираются пыль и микробы, а иногда могут завестись и клещи.

Способов для проведения такой процедуры есть несколько. Какой из них применить, если вы решили не сдавать подушки в химчистку, а выстирать их самостоятельно, зависит от наполнителей. Наиболее распространенными из них являются пух и синтетика.

Как стирать подушки

С пуховыми, которые положено стирать не реже, чем раз в полгода, следует обращаться более осторожно. Вначале из них необходимо аккуратно вынуть содержимое и разделить его на несколько небольших частей. Их нужно уложить в тканевые мешочки для стирки пуха, купленные или сшитые самостоятельно, и поместить в барабан машинки, добавив специальные шарики для стирки или простые теннисные мячики.

Затем, установив деликатный режим, отключив отжим или сниженные обороты, можно включать машинку. Когда процесс завершится, выстиранное надо повесить так, чтобы стекла вода. В течение сушки, которая обычно длится два дня, важно неоднократно встряхивать мешочки и разравнивать пух.

С синтетическими подушками все намного проще. Главное – соблюдать специальный температурный режим – не больше и не меньше +30°C – с дополнительным замачиванием.

В барабан машинки можно закладывать только одну такую подушку. чтобы лучше выстирать, нужно добавить теннисные мячи и вместо порошка добавить специальный гель. Если наполнитель бамбуковый или синтепоновый, надо установить сниженные обороты отжима.

Сушить выстиранную подушку следует в хорошо проветриваемом помещении. Прямых солнечные лучи попадать на нее не должны ни в коем случае.

Замачивать и стирать ортопедические подушки не положено. Их по истечении срока годности, который указан на упаковке, необходимо заменять.

Ранее "Утро.ру" подсказало давний советский способ вернуть махровым полотенцам первоначальный вид. Для этого надо "посолить" машинку.