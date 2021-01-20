Навального могут лишить гражданства и выслать из России

С таким предложением выступил бизнесмен Евгений Пригожин

Российского оппозиционера Алексея Навального предложили лишить гражданства в качестве наказания за преступления, совершенные на территории РФ. Поступить по аналогии с диссидентами в Советском Союзе предложил бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин.



Пресс-служба компании "Конкорд" привела слова бизнесмена, который напомнил, что в СССР диссидентов, действовавших в ущерб государству, лишали гражданства и высылали из страны.

"В советском Союзе была хорошая традиция – лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру", – отметил он.

Он отметил, что данную меру в качестве наказания можно применить и в отношении оппозиционера Алексея Навального, 17 января вернувшегося из ФРГ в РФ и в данный момент находящегося под стражей.

Пригожин добавил, что инцидент с "отравлением" Навального был сымитирован по указке западных спецслужб. Бизнесмен отметил, что оппозиционер таким способом рассчитывал, в том числе повысить свою узнаваемость.

Пригожин предложил в качестве наказания лишить Навального российского гражданства. В таком случае остаток жизни оппозиционер может проработать кассиром в супермаркете, однако при этом он не должен забывать, что часть зарплаты обязан отдавать в качестве уплаты долга по судебным искам, добавил бизнесмен.

"Пусть Навальный проживет остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги", – отметил предприниматель.

Возвращение Навального и последующее его задержание также комментировали и другие предприниматели. Так, известный российский дизайнер, владеющий собственной студией Артемий Лебедев отметил, что Навальный намеренно пошел на провокацию, вернувшись в Россию. Для его последующей "карьеры" попытка "убийства" и реальный срок в тюрьме пойдут только на пользу.

"Скорее всего, ему впаяют реальный срок, чтобы он три годика посидел в тюрьме и это для героя нормальный сюжет. Нельзя быть героем, не преодолев полосы препятствий. Если ты просто сидел в кресле и ничего не делал и просто вдруг стал главным, это недостаточно яркая биография. Когда тебя чуть было не убили – это очень круто для биографии. Когда ты вернулся и тебя тут же сажают в тюрьму, это тоже круто для биографии", – считает Лебедев.

Возвращение Навального в Россию также обсуждалось на первой в 2021 году сессии Госдумы РФ. Так, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что вся работа российского оппозиционера проходит при поддержке иностранных спецслужб.

"У всех должно быть понимание, что все, что он делает – за этим стоят иностранные спецслужбы. И наша задача – не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил их политику", – подчеркнул спикер.

Скоординированность действий иностранного политического истеблишмента прослеживается и в заявлениях международных организаций. "Здесь мы видим заранее скоординированные действия", – заявил Володин на заседании Госдумы.

Напомним, что Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии вечером 17 января. При прохождении пункта паспортного контроля он был задержан полицией и после помещен под стражу. В данный момент оппозиционер в СИЗО ожидает решения суда из-за нарушения им условий испытательного срока.