В столице и области будут резкие перепады температуры

Из-за этого в образуется гололедица. На двое суток в Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Он продлится с 09:00 21 января до 09:00 23-го. Об этом проинформировали в Росгидрометцентре.

Синоптики также предупредили о снегопадах и гололедице в четверг. По их словам, температура ночью составит -15°C, днем воздух прогреется до -8°C.

Еще теплее станет в пятницу. В темное время суток будет -9 °C. Днем столбики термометров поднимутся на отметку 0°C.

В субботу ожидаются небольшие осадки, туман и гололедица. Ночью температура воздуха составит +1°C, а днем повысится до +3°C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее жителей столичного региона предупреждали о резком сильном потеплении и дождях. К выходнымдням воздух прогреется до 0°C, говорили метеорологи.