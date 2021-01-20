"Желтый" уровень опасности: в Московском регионе ожидается ухудшение погоды

В столице и области будут резкие перепады температуры

Из-за этого в образуется гололедица. На двое суток в Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Он продлится с 09:00 21 января до 09:00 23-го. Об этом проинформировали в Росгидрометцентре.

Синоптики также предупредили о снегопадах и гололедице в четверг. По их словам, температура ночью составит -15°C, днем воздух прогреется до -8°C.

Еще теплее станет в пятницу. В темное время суток будет -9 °C. Днем столбики термометров поднимутся на отметку 0°C.

В субботу ожидаются небольшие осадки, туман и гололедица. Ночью температура воздуха составит +1°C, а днем повысится до +3°C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее жителей столичного региона предупреждали о резком сильном потеплении и дождях. К выходнымдням воздух прогреется до 0°C, говорили метеорологи.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Крупнейший немецкий концерн отказался от участия в "Северном потоке - 2"

Руководство компании решило выйти из проекта из-за американских санкций

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей