Партия "Справедливая Россия - за правду" нацелена на второе место в Госдуме

Фракция намерена стать одной из ведущих политических сил в стране

Новый политический блок "Справедливая Россия – за правду" удовлетворится вторым местом на предстоящих выборах в Государственную Думу. Соответствующее заявление сделал секретарь партийного ЦК Николай Новичков.

По словам представителя блока "За правду", вхождение в Госдуму является для партии вопросом, не подлежащим обсуждению – члены фракции уверены, что смогут обеспечить для себе места в нижней палате Федерального Собрания. Главная цель заключается в достижении второго места, которое блок намерен взять на выборах.

"Ради этого мы и объединяемся", – уточнил Новичков.

Секретарь ЦК добавил, что новообразованный блок сформирует свою программу, а состав фракции будет состоять из "новых лиц". За счет реализации поставленных задач партия намерена стать вторым по силе политическим объединением в России.

Итоговый результат, отметил секретарь ЦК, должен соответствовать той силе, которая претендует на первое место. Появление нового блока на российской политической арене меняет расстановку сил, создавая условия для устойчивости "поступательного развития" в государстве, добавил представитель объединения.