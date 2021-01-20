Партия "Справедливая Россия - за правду" нацелена на второе место в Госдуме

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Новый политический блок "Справедливая Россия – за правду" удовлетворится вторым местом на предстоящих выборах в Государственную Думу. Соответствующее заявление сделал секретарь партийного ЦК Николай Новичков.
По словам представителя блока "За правду", вхождение в Госдуму является для партии вопросом, не подлежащим обсуждению – члены фракции уверены, что смогут обеспечить для себе места в нижней палате Федерального Собрания. Главная цель заключается в достижении второго места, которое блок намерен взять на выборах.
"Ради этого мы и объединяемся", – уточнил Новичков.
Секретарь ЦК добавил, что новообразованный блок сформирует свою программу, а состав фракции будет состоять из "новых лиц". За счет реализации поставленных задач партия намерена стать вторым по силе политическим объединением в России.
Итоговый результат, отметил секретарь ЦК, должен соответствовать той силе, которая претендует на первое место. Появление нового блока на российской политической арене меняет расстановку сил, создавая условия для устойчивости "поступательного развития" в государстве, добавил представитель объединения.
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