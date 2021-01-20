В Чечне ликвидирована бандитская группа - НАК

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В Республике Чечня была проведена спецоперация, в результате которой уничтожена бандитская группа. Об этом в среду, 20 января, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.
"В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов",
– приводит сообщение НАК РИА "Новости". Отмечается, что главарем банды был Аслан Бютукаев, причастный к теракту в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году. Он также ликвидирован.
Ранее об уничтожении боевиков рассказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Он высказал мнение, что теперь "с бандподпольем в республике полностью покончено".
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