В Чечне ликвидирована бандитская группа - НАК

Некоторые из них были причастны к взрыву в Домодедово

В Республике Чечня была проведена спецоперация, в результате которой уничтожена бандитская группа. Об этом в среду, 20 января, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.

"В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов",

приводит сообщение НАК РИА "Новости". Отмечается, что главарем банды был Аслан Бютукаев, причастный к теракту в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году. Он также ликвидирован

Ранее об уничтожении боевиков рассказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Он высказал мнение, что теперь "с бандподпольем в республике полностью покончено".

Николай ВИКТОРОВ

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