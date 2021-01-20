Глава государства затронул тему крещенских купаний

В начале рабочего совещания Владимир Путин задал министрам неожиданный вопрос. Глава государства спросил, никто ли не слег после традиционных купаний в проруби.

Путин сначала поздоровался с коллегами, а затем затронул тему крещенских купаний.

"Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке, все на рабочих местах?" – поинтересовался президент России.

Участники совещания отметили, что все пребывают в добром здравии. Услышав это, Владимир Владимирович заключил: "Слава Богу".

После российский лидер сменил тему, приступив к обсуждению рабочих вопросов.

Путин поинтересовался, все ли из тех, кто купался в Крещение, здоровы: «Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава богу»



И сам выглядит здоровым pic.twitter.com/I8Krjyt5yF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 20, 2021

Как известно, Путин тоже окунулся в прорубь на Крещение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства уже не один год следует этой традиции. В Сети появились фотографии Владимира Владимировича, погруженного в ледяную воду.

Ранее стало известно о том, что поступок Владимира Путина восхитил жителей Великобритании. Англичане отметили силу духа президента РФ, назвав его "крепким орешком".