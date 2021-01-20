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В начале рабочего совещания Владимир Путин задал министрам неожиданный вопрос. Глава государства спросил, никто ли не слег после традиционных купаний в проруби.
Путин сначала поздоровался с коллегами, а затем затронул тему крещенских купаний.
"Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке, все на рабочих местах?" – поинтересовался президент России.
Участники совещания отметили, что все пребывают в добром здравии. Услышав это, Владимир Владимирович заключил: "Слава Богу".
После российский лидер сменил тему, приступив к обсуждению рабочих вопросов.
Путин поинтересовался, все ли из тех, кто купался в Крещение, здоровы: «Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава богу»— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 20, 2021
И сам выглядит здоровым pic.twitter.com/I8Krjyt5yF
Как известно, Путин тоже окунулся в прорубь на Крещение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства уже не один год следует этой традиции. В Сети появились фотографии Владимира Владимировича, погруженного в ледяную воду.
Ранее стало известно о том, что поступок Владимира Путина восхитил жителей Великобритании. Англичане отметили силу духа президента РФ, назвав его "крепким орешком".
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