Путин начал совещание с неожиданного вопроса министрам

Путин начал совещание с неожиданного вопроса министрам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства затронул тему крещенских купаний

В начале рабочего совещания Владимир Путин задал министрам неожиданный вопрос. Глава государства спросил, никто ли не слег после традиционных купаний в проруби.

Путин сначала поздоровался с коллегами, а затем затронул тему крещенских купаний.

"Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке, все на рабочих местах?" – поинтересовался президент России.

Участники совещания отметили, что все пребывают в добром здравии. Услышав это, Владимир Владимирович заключил: "Слава Богу".

После российский лидер сменил тему, приступив к обсуждению рабочих вопросов.

Как известно, Путин тоже окунулся в прорубь на Крещение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства уже не один год следует этой традиции. В Сети появились фотографии Владимира Владимировича, погруженного в ледяную воду.

Ранее стало известно о том, что поступок Владимира Путина восхитил жителей Великобритании. Англичане отметили силу духа президента РФ, назвав его "крепким орешком". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
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О чем вообще эта заметка. Истощала нормальная информация ? Ну скоро вы будете писать сколько раз он сходил опорожняться.
Гость
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Что то ни кто не замечал ныряющих попов.
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