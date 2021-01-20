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Центробанк готовит законопроект о введении прямых ограничений при выдаче потребительских займов для заемщиков из-за высоких рисков долговой нагрузки. Регулятор намерен вынести идею на обсуждение с рынком.
Согласно приведенным данным, ограничения коснутся потребительских кредитов. В распоряжение медиа попал документ, в котором заявляется, что регулятор предлагает ввести ряд правил при получении кредита с высокими рисками. Также в указанную категорию попадают те лица, которые намерены обратиться в банковские организации за предоставлением ипотеки с низким уровнем первоначального взноса.
Как отмечает Российская газета, Центробанк объяснил свое намерение повышенным риском при выдаче указанных займов. В 2020 году уровень выдачи потребкредитов резко сократился, а ипотека, напротив, побила ранее установленные рекорды.
Представители регулятора заявляли ранее, что при продлении льготных условий ипотечного кредитования после 1 июля ЦБ может повысить для банков стоимость кредита из-за вышеуказанных причин.
Стоит отметить, что с 2019 году введен в регулирование показатель долговой нагрузки: при повышении доли доходов на оплату займов растет резерв капитала банка на предоставление новых кредитов. По этой причине банковские организации теряют выгоду от работы с клиентом.
Предложения о введении новых ограничений регулятор подготовит до 2023 года, передает Ura.ru.
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