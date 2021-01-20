Норкин затравил анекдот о победе Байдена

Норкин затравил анекдот о победе Байдена
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий поведал гостям телепередачи смешную историю, высмеивающую прошедшую в Штатах президентскую кампанию

Российский телеведущий Андрей Норкин решил рассказать гостям общественно-политического шоу "Место встречи" на телеканале НТВ анекдот о победе избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в недавних выборах.

Журналист, известный любовью к юмористическим историям, которыми делится с присутствующими телешоу, не смог пройти мимо инаугурации представителя демократов. На этот раз Норкин решил затравить анекдот, предварительно отметив, что история касается темы о справедливости в политике.

Ведущий поведал историю о том, как в недалеком будущем на небесах после смерти встретились два сторонника Дональда Трампа, которых встретил апостол Петр. Новоявленные обитатели рая решили к нему обратиться с насущным вопросом.

"Один спрашивает: уважаемый апостол, будьте добры, ответьте, какими же были итоги выборов в США, и кто их сфальсифицировал? А он говорит: не было никаких фальсификаций, победил Байден, 306 голосов против 232. И один сторонник Трампа говорит другому: "Я же говорил, что все было устроено на самом высоком уровне", - рассказал анекдот телеведущий в эфире канала НТВ.

Ранее Норкин рассмешил гостей телепередачи "Место встречи" анекдотом о еврейской паре.

Егор МАЛКОВ

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