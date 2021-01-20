Штатам пришлось отказаться от операции по ядерной атаке на города СССР

Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, разработанная советским конструктором Сергеем Королевым спасла СССР от ядерного нападения Соединенных Штатов. Такое мнение высказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Впервые мирная "семерка" была запущена летом 1957 года, чем вызвала панику в Вашингтоне, вспоминает эксперт.

По его словам, до этого стратегическая авиация Штатов являлась единственным носителем ядерного оружия и считалась лучшей на тот момент. Но появление у Советского Союза баллистических ракет спустило Пентагон с небес на землю, вынудив американцев отказаться от планов ядерной бомбардировки территорий СССР под названием Dropshot в 1957-ом. В той операции Вашингтон намеревался уничтожить около 200 советских городов.



"Мы показали, что способны доставить ядерный боезаряд в любую точку Соединенных Штатов. И после этого обстановка в мире сразу изменилась. В странах НАТО, особенно в США, началась некоторая истерия", – сказал изданию "ПолитРоссия" историк.

Ракета Королева была способна достать центральные мегаполисы Штатов – Вашингтон и Нью-Йорк, превратив их в руины. Именно это удержало американских ястребов от атаки на СССР, развязав Третью Мировую войну, отметил Кнутов.

Он добавил, что "семерка" стала отправной точкой для создания современного российского оружия, которое вызывает трепет в странах альянса. Новейшие отечественный МБР гарантируют безопасность нашей стране по всему ее периметру, указал специалист.



"Сейчас таким щитом стали гиперзвуковой блок "Авангард" и ракета "Сармат"", – подчеркнул историк.



Также он напомнил, что именно модификация Р-7 была использована для доставки первого искусственного спутника и первого в мире космонавта Юрия Гагарина на околоземную орбиту.

Осеню прошлого года ливийский телеканал 218 TV вышел с материалом, в котором сообщил, что российские ракеты "Сармат", "Ярс", гиперзвуковой комплекс "Авангард" долетят до Вашингтона за 15 минут. За это время американцы не успеют не то, что отреагировать на их полет, но и выпить чашку чая. ПВО США не сможет прикрыть страну от этих ракет. Ливийцы назвали "Авангард" "шедевром" ВС России.

