Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, разработанная советским конструктором Сергеем Королевым спасла СССР от ядерного нападения Соединенных Штатов. Такое мнение высказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
Впервые мирная "семерка" была запущена летом 1957 года, чем вызвала панику в Вашингтоне, вспоминает эксперт.
По его словам,
до этого стратегическая авиация Штатов являлась единственным
носителем ядерного оружия и считалась лучшей на тот момент. Но
появление у Советского Союза баллистических ракет спустило
Пентагон с небес на землю, вынудив американцев отказаться от планов ядерной бомбардировки
территорий СССР под названием Dropshot в 1957-ом. В той операции Вашингтон намеревался уничтожить около 200 советских городов.
"Мы показали, что способны доставить ядерный боезаряд в любую точку Соединенных Штатов. И после этого обстановка в мире сразу изменилась. В странах НАТО, особенно в США, началась некоторая истерия", – сказал изданию "ПолитРоссия" историк.
Ракета Королева была способна достать центральные мегаполисы Штатов – Вашингтон и Нью-Йорк, превратив их в руины. Именно это удержало американских ястребов от атаки на СССР, развязав Третью Мировую войну, отметил Кнутов.
Он добавил, что "семерка" стала отправной точкой для создания современного российского оружия, которое вызывает трепет в странах альянса. Новейшие отечественный МБР гарантируют безопасность нашей стране по всему ее периметру, указал специалист.
"Сейчас таким щитом стали гиперзвуковой блок "Авангард" и ракета
"Сармат"", – подчеркнул историк.
Также он напомнил, что именно модификация Р-7 была использована для доставки первого искусственного спутника и первого в мире космонавта Юрия Гагарина на околоземную орбиту.
Осеню прошлого года
ливийский телеканал 218 TV
вышел с материалом, в котором сообщил, что российские
ракеты "Сармат", "Ярс", гиперзвуковой комплекс "Авангард" долетят до Вашингтона за 15 минут. За это время американцы не успеют не то, что отреагировать на их полет, но и выпить чашку чая. ПВО США не сможет прикрыть страну от этих ракет. Ливийцы назвали "Авангард"
"шедевром" ВС России.
Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы
Демократ стал 46-ым по счету американским президентом