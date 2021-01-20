ПостНаука запускает новый проект "Квантовый мир"

Образовательная платформа расскажет об устройстве квантовой механики и будущих открытиях

Физик Ричард Фейнман утверждал, что квантовую механику никто не понимает, однако на сегодняшний день ученые продвинулись в ее изучении так далеко, что квантовые технологии уже стали частью нашей жизни. Лазеры, транзисторы, мобильная связь возникли именно благодаря первой квантовой революции.

Законы квантового мира сперва кажутся неприменимыми к окружающей реальности. Действительно ли это так, поможет разобраться проект "Квантовый мир", запущенный ПостНаукой, акционером и ведущим эфиров которой является Роман Авдеев. Лучшие эксперты поделятся передовыми знаниями, а образовательная платформа расскажет, как устроена квантовая механика, где ее законы находят практическое применение и какие открытия нас ждут впереди.

О чем спорили Эйнштейн и Бор, почему возникают квантовые парадоксы и можно ли измерить квантовую систему, не разрушив ее, – все это поможет узнать "Квантовый мир". Проект создан совместно с Корпоративной Академией Росатома.

