Массовую накрутку ботов нашли в группах поддержки Навального

Часть страниц "перепрофилировали" на рекламу несанкционированного митинга

В социальной сети "Вконтакте" стали появляться группы в поддержку Навального. Однако на них обнаружили странную активность.

Как пишет Mash, речь идет о группах, в которых рекламируют несанкционированную протестную акцию в поддержку оппозиционера. В них обнаружили массовую накрутку ботов, некоторые из групп покупали уже с существующими подписчиками, меняя название.

При этом часть из них "перепрофилировать не успели. В описаниях осталась информация от предыдущих владельцев, а также старые публикации от лица групп – некоторые из них с эротическими фотографиями.

До этого СМИ уже выявляли на страницах известных российских оппозиционеров накрутки массовые накрутки ботов. В некоторых случаях – по 30 тысяч аккаунтов на страницу.