Массовую накрутку ботов нашли в группах поддержки Навального

Массовую накрутку ботов нашли в группах поддержки Навального
Алексей Навальный. Фото: cikrf.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Часть страниц "перепрофилировали" на рекламу несанкционированного митинга

В социальной сети "Вконтакте" стали появляться группы в поддержку Навального. Однако на них обнаружили странную активность. 

Как пишет Mash, речь идет о группах, в которых рекламируют несанкционированную протестную акцию в поддержку оппозиционера. В них обнаружили массовую накрутку ботов, некоторые из групп покупали уже с существующими подписчиками, меняя название. 

При этом часть из них "перепрофилировать не успели. В описаниях осталась информация от предыдущих владельцев, а также старые публикации от лица групп – некоторые из них с эротическими фотографиями. 

До этого СМИ уже выявляли на страницах известных российских оппозиционеров накрутки массовые накрутки ботов. В некоторых случаях – по 30 тысяч аккаунтов на страницу. 

Егор Малков

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Интересно кто этого опарыша может поддерживать?такие же?
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