Массовую накрутку ботов нашли в группах поддержки Навального

Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
В социальной сети "Вконтакте" стали появляться группы в поддержку Навального. Однако на них обнаружили странную активность.
Как пишет Mash, речь идет о группах, в которых рекламируют несанкционированную протестную акцию в поддержку оппозиционера. В них обнаружили массовую накрутку ботов, некоторые из групп покупали уже с существующими подписчиками, меняя название.
При этом часть из них "перепрофилировать не успели. В описаниях осталась информация от предыдущих владельцев, а также старые публикации от лица групп – некоторые из них с эротическими фотографиями.
До этого СМИ уже выявляли на страницах известных российских оппозиционеров накрутки массовые накрутки ботов. В некоторых случаях – по 30 тысяч аккаунтов на страницу.
Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы
Демократ стал 46-ым по счету американским президентом