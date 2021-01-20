Американский лидер намерен укрепить позиции США на международной арене

Стали известны главные приоритеты президента США Джо Байдена. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.

Основными направлениями политики Байдена станут борьба с пандемией COVID-19 и климатическими изменениями, искоренение расового неравенства, решение проблем, связанных с экономикой, здравоохранением и иммиграцией, а также восстановление позиций США в мире.

Чтобы повысить рейтинги Америки на международной арене, президент планирует укрепить нацбезопасность, поспособствовать восстановлению демократических союзов, а также помочь американскому среднему классу продвинуться в глобальной экономике.

Сегодня, 20 января, Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. Избранный лидер принес традиционную присягу около здания Капитолия.