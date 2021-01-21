Чем выше доход, тем больше риск

Многих россиян волнует вопрос, как эффективно и безопасно накопить деньги. Оказалось, что сбережения лучше всего хранить в таких банках, которые входят в систему страхования вкладов, сообщил финансист Дмитрий Ферапонтов.

Если у такой кредитной организации отзовут лицензию, клиенты не пострадают. Им точно вернут деньги в сумме до 1,4 млн руб., пояснил специалист агентству "Прайм". И добавил, что, доход в таком случае может быть крайне мал.

Можно также вложить сбережения в золото и другие драгметаллы, не покупая слитки или монеты, а через спецсчета. Но такие финансовые активы дорожают больше трех лет.

В целом же степень эффективности накоплений зависит от цели – сохранить или увеличить сумму, а также от срока, за который владелец средств хочет их собирать. Важна также возможность быстро получить сбережения, если они срочно понадобятся, отметил аналитик.

По словам Ферапонтова, некоторые россияне, инвестируют накопления – в ценные бумаги, паи, недвижимость, покупку-продажу валюты. Хотя такие вложения работают сразу, у них есть свои риски. А деньги в банке являются запасом надолго, передает URA.RU.

Банковские вклады особого дохода не приносят, цитирует финансиста "Свободная пресса". Зато обеспечивают финансовую безопасность.

Ранее был назван оптимальный способ хранить сбережения при текущем уровне инфляции. Россиянам посоветовали воспользоваться услугами банков, предлагающих максимальный процент по вкладам.



Также сообщалось, почему нежелательно хранить деньги в валюте. Доход по таким накоплениям окажется нулевым.