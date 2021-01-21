Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене ряда ограничений, введенных из-за COVID-19. Так, студенты колледжей вернутся на учебу, а спортивные школы и учреждения допобразования вновь откроются.

Об этом градоначальник сообщил в своем личном блоге. По его словам, за последние семь дней число ежедневных случаев заражения составляет 2-4 тыс. человек, снизилось и количество людей, которых госпитализируют. Темпы заболеваемости среди школьников тоже стали меньше. Растут темпы вакцинации, сейчас уже 220 тыс. человек сделали прививки.

Поэтому, отметил Собянин, Москва может значительно смягчить ограничения. Приказ мэр столицы уже подписал.

С 22 января в Москве:

Детские досуговые учреждения, колледжи, спортивные школы и учреждения допобразования будут вновь открыты. Для городских учреждений – это обязательное требование, федеральные могут решать самостоятельно. Транспортные карты ребят опять заработают. Федеральные и городские вузы продолжать работать на дистанционке до 6 февраля.

Детские развлекательные центры, лагери дневного пребывания, детские уголки и комнаты в ТЦ вновь будут пускать посетителей. Однако количество взрослых и людей не должно быть выше 50% от общей вместимости помещения.

Кинотеатры, театры и концертные залы теперь можно будет заполнять на 50%. Вновь свои двери откроют музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Можно проводить выставки и спортивные мероприятия, но посетителей может быть лишь 50%. Это решение позволит устранить некоторые неудобства для бизнеса, которые были вызваны квотой в 25%. Некоторые культурные учреждения столкнулись с проблемами окупаемости, несмотря на поддержку властей.

В онлайн формат также возвращаются лекции, тренинги и другие мероприятия просветительского характера.

Все то позволит постепенно вернуться к привычной жизни, по которой москвичи успели соскучиться.

"Расслабляться пока рано, а вот немножко порадовать себя – нужно обязательно",

– заявил Собянин.

Впрочем, риски никуда не делись, ближайшие недели продемонстрируют, в какую сторону движется эпидемия.

Поэтому все также необходимо соблюдать правило – не меньше 30% работников должны находиться на удаленке. Эта мера позволяет снижать риски распространения коронавируса. К тому же, многие предприятия и офисы смогли избежать закрытия, это же позволило не вводить локдаун.

Ограничения на работу кафе, клубов и т.д. пока отменяться не будут. То есть после 23 часов и до шести утра работать они не будут. Изменений не предвидится до значительного улучшения эпидемиологической обстановки.

Пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, должны продолжать соблюдать домашний режим.