Офицер ВСУ устроил травлю против блогера за предпочтение России Украине

Офицер ВСУ устроил травлю против блогера за предпочтение России Украине
Кадр youtube.com
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Девушка успела стать жертвой преследования со стороны местных СМИ

Офицер украинской армии устроил скандал из-за видео в социальной сети TikTok, в котором блогер di.rubens выбирает Россию в выборе между Украиной и РФ в одном из видеороликов.

Так, в самом видео девушка выбирает Россию среди названной пары стран. Критерии выбора государств остаются за кадром. На выложенную в соцсети видеозапись обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефман, решивший прокомментировать ответ блогера.

По мнению украинского военнослужащего, девушка совершила ужасный проступок, продемонстрировав отсутствие "патриотического воспитания", несмотря на то, что видео в аккаунте блогера сделаны в юмористическом ключе и не несут смысловой нагрузки.

Новость успела распространиться в украинских средствах массовой информации, а некоторые украинские радикалы выразили негодование из-за того, что ролик был снят на Майдане.

В ответ di.rubens назвала Штефана "позором украинской армии", обвинив последнего в развязывании войны против мирного населения и желании "хайпа". Девушка объявила, что готовит материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела. По словам блогера, ситуация уже изучается в Минобороны.

Штефан же заявил, что ответ блогера является "нонсенсом", а девушка якобы сама удалила ролик из TikTok, передает РИА Новости.

Егор МАЛКОВ

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ХохложЫвотное из всу которое необходимо усыпить.
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