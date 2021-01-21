Шамсутдинов проведет в колонии почти четверть века

Военный суд в Чите вынес приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье. За убийство 8 человек он проведет 24 с половиной года в колонии строгого режима.

Бойня произошла 25 октября 2019 года. В ходе следствия выяснилось, что в обвиняемый подвергался издевательствам со стороны старших по званию. Это смягчило приговор – гособвинитель требовал приговорить подсудимого к 25 годам лишения свободы, передает РИА "Новости".

Ранее Шамсутдинов признал вину, но извиняться перед родственниками некоторых погибших отказался.

В 2020 г. суд приговорил одного из обидчиков Шамсутдинова к условному сроку.