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Бывший американский президент уснул во время церемонии вступления в должность 46-го главы США. Видео курьезного момента с Биллом Клинтоном разлетелось по соцсетям.
В тот момент, когда Джо Байден произносил торжественную речь, его экс-коллега закрыл глаза. Он погрузился в дрему и никак не реагировал, пока окружающие хлопали, выражая поддержку словам нового руководителя страны.
Joe Biden puts Bill Clinton to sleeppic.twitter.com/TsM4jc4wx7— The First (@TheFirstonTV) January 20, 2021
На церемонии также присутствовали Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Там же побывал и вице-президент Майк Пенс, отмечает телеканал "360".
Около пяти лет назад Клинтона поймали спящим во время финальной речи его жены на съезде демократов. Видео того момента опубликовал и Трамп, отметив под роликом, что "даже Билл устал от того, как лжет его жена".
Ранее бывшие американские лидеры Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон собрались в Мемориальном амфитеатре, где записали послание 46-му руководителю страны. В нем Клинтон сказал, что желает Байдену всего наилучшего и "готов маршировать" с ним, цитирует The New York Post.
Джозеф Байден официально вступил в должность президента США в среду, 20 января. Дональда Трампа на инаугурации не было. Зато он красноречиво пообещал молиться за успех Байдена в обращении к нации.
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