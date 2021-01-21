Бирюлевская линия метро объединит семь районов столицы

Бирюлевская линия метро объединит семь районов столицы
Фото: АГН Москва
Новая ветка облегчит жизнь более 700 тысячам москвичей

Московская подземка развивается и делает отдаленные от центра районы более доступными. Так, новая Бирюлевская линия метро свяжет строящуюся Троицкую линию с действующей Замоскворецкой, отчего поездки по городу станут удобнее и быстрее как минимум для 700 тысяч человек.

По плану, Бирюлевская линия пройдет через Даниловский район, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Ее протяженность составит около 22 км. Она будет включать в себя десять станций – "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево".

Строительство Бирюлевской линии внесли в план развития столицы еще 20 лет назад, однако строительство долго не начиналось. Жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное по-прежнему вынуждены преодолевать почти 6 км до ближайших станций – “Царицыно”, “Кантемировская”, “Пражская".

"С появлением новой линии москвичи получат возможность быстро и с комфортом передвигаться по столице скоростным внеуличным транспортом. Она значительно улучшит транспортное обслуживание юга Москвы",

отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Причем в выигрыше окажутся не только жители Бирюлево, но и все пассажиры Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий – благодаря новым маршрутам они станут менее загруженными.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Поскольку новое метро частично пройдет в оживленных районах города с плотной жилой застройкой, на отдельных участках и в месте пересечения с Замоскворецкой линией глубина залегания тоннелей составит 30 метров. Это гарантирует, что местные жители не почувствуют никаких неудобств как во время строительства, так и после запуска поездов.

Параллельно с прокладкой метро будут идти работы по благоустройству территорий в районе станций. Там устроят новые пешеходные переходы, проложат велодорожки, установят лавочки, откроют парковки.

Окончательные названия новых станций еще не утверждены. Придумать их помогают горожане. Да и в целом жители районов, где предполагается тянуть новую ветку метро, могут повлиять на проект. На портале "Активный гражданин" сейчас проходит общественное обсуждение.

В дальнейшем Бирюлевская ветка может быть продлена в Щербинку Новой Москвы и от станции "ЗИЛ" к центру города.

Николай ВИКТОРОВ

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