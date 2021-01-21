В Замбии скончался российский посол

Дипломат покинул этот мир на 66 году жизни

Сегодня стало известно о смерти выдающегося дипломата Александра Болдырева. Государственный служащий занимал пост посла России в Замбии.

Эту высокую должность Болдырев занял осенью 2019 года. О печальном событии рассказала на своей странице в "Твиттер" пресс-служба дипмиссии.

Дипломат появился на свет в столице в 1955 году. Болдырев отучился в МГИМО, свободно говорил на английском и бенгальском языках.

Сотрудники посольства выразили соболезнования в связи с трагическим событием.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей