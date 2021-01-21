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Сегодня стало известно о смерти выдающегося дипломата
Александра Болдырева. Государственный служащий занимал пост посла России в
Замбии.
Эту высокую должность Болдырев занял осенью 2019 года. О печальном событии рассказала на своей странице в "Твиттер" пресс-служба дипмиссии.
Дипломат появился на свет в столице в 1955 году. Болдырев отучился в МГИМО, свободно говорил на английском и бенгальском языках.
Сотрудники посольства выразили соболезнования в связи с трагическим событием.
Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева. pic.twitter.com/Qk28knMMEN— Russian Embassy in Zambia (@RusembZ) January 21, 2021
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