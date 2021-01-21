Дипломат покинул этот мир на 66 году жизни

Сегодня стало известно о смерти выдающегося дипломата Александра Болдырева. Государственный служащий занимал пост посла России в Замбии.



Эту высокую должность Болдырев занял осенью 2019 года. О печальном событии рассказала на своей странице в "Твиттер" пресс-служба дипмиссии.

Дипломат появился на свет в столице в 1955 году. Болдырев отучился в МГИМО, свободно говорил на английском и бенгальском языках.

Сотрудники посольства выразили соболезнования в связи с трагическим событием.