Если правильно подобрать время и место, растение быстрее приживется

Петуния широко распространена в России. На многих клумбах и в палисадниках ее яркие и разные цветы распускаются уже весной. Сортов этого растения очень много. Оно может радовать своим видом и ароматом до следующей зимы, но надо знать, когда и как его правильно сажать.

Если верно подобрать время и место для посева семян, то растение быстрее приживется. Сроки зависят от территории, где собираются выращивать рассаду.

Раньше всего это можно делать в южных районах – в начале февраля. Под конец апреля цветы надо высадить в открытый грунт. Позже – в конце последнего зимнего месяца сеют рассаду петунии в центральном регионе. А в землю растение переносят в конце мая. В северных же районах следует заниматься этим не раньше конца марта. И в грунт положено высаживать цветы в последние дни весны.

Как сеять рассаду петунии

Сначала надо выбрать семена, лучше – гранулированные или дражированные: их оболочка содержит полезные для роста элементы. Потом берется посудина высотой от 15 см с отверстием для дренажа, в нее на дно укладывается дренажный слой, а сверху засыпается подготовленный грунт. Землю нужно полить из шприца или спринцовки и рассыпать на ней рассыпать семена. После этого посуду со всем содержимым нужно завернуть в полиэтилен и установить поблизости от батареи.

Первые ростки появятся через 10 – 14 дней. Все это время почву надо увлажнять – аккуратно и умеренно, по необходимости, – и проветривать: в первые два-три дня не больше двух минут, после всходов 10-20 минут в день, постепенно увеличивая время, дойдя в итоге до двух часов в сутки.

Когда на каждом из растений появятся по четыре настоящих листочка, необходимо осуществить пикировку. А через две недели после посева рассаду нужно подкормить ускоряющим рост корневой системы препаратом. Позже вносить удобрения следует раз в две недели.

Ранее "Утро.ру" подсказало сроки посева семян помидоров на рассаду. Важно правильно выбрать фазу Луны, тогда ростки будут здоровыми и крепкими, а будущий урожай – богатым.

