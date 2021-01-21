От соцсети "ВКонтакте" потребовали пресекать вовлечение детей в уличные акции

Участие подростков в несанкционированных митингах опасно для их здоровья и жизни

Вовлечение детей в незаконные массовые акции недопустимо. Об этом напомнили руководству социальной сети "ВКонтакте". Роскомнадзор направил в "ВК" письмо с требованием пресекать подобные случаи.

"На основании требования Генпрокуратуры РФ в социальную сеть "ВКонтакте" направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия",

– сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что уже выявлены случаи, когда аккаунты "ВК" использовались для агитации подростков участвовать в несанкционированных митингах. Подобные действия нужно тут же пресекать, подчеркнули в Роскомнадзоре. Аналогичные требования относятся ко всем соцсетям и СМИ.