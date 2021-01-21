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В Москве ожидается сильный снегопад, который уже стал причиной аварии на электросетях в Липецкой области.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в четверг, 21 января температура воздуха опустится не так сильно, как это было в последние дни, до -8ºC.
По информации "Пятого канала", также возможна гололедица. Непогода будет даже в Ленинградской области.
Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм