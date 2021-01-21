На Москву обрушится сильный снегопад

В столице слегка потеплеет

В Москве ожидается сильный снегопад, который уже стал причиной аварии на электросетях в Липецкой области. 

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в четверг, 21 января температура воздуха опустится не так сильно, как это было в последние дни, до -8ºC. 

По информации "Пятого канала", также возможна гололедица. Непогода будет даже в Ленинградской области. 

Полина ИВАНОВА

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