Избранницей Георгия Романова стала потомственная дворянка

Цари давно распрощались с властью в нашей стране, однако потомки семьи Романовых продолжают жить активной жизнью (чаще за пределами России). Так, накануне стало известно об обручении 39-летнего Георгия Романова с госпожой Викторией Романовной Беттарини.



Беттарини является представительницей родовитой итальянской семьи. Ради брака с наследником дома Романовых урожденная Ребекка Вирджиния перешла в православие и теперь именуется Викторией Романовной.

О торжественном событии в царском семействе сообщается на сайте "Канцелярии главы Российского императорского дома". Бракосочетание назначено на осень текущего года.

Известно, что Беттарини владеет пятью языками, среди которых русский. Также будущая супружница Романова является обладательницей степени магистра по международному праву.

К слову, сам Георгий отучился в Оксфорде и даже успел продемонстрировать свои профессиональные качества на службе в Европарламенте.