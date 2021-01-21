Как справиться с запотеванием окон: названы эффективные способы

Как справиться с запотеванием окон: названы эффективные способы
Фото: Hartmut Schmidt/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
О проблеме удастся забыть на несколько дней

Многие сталкиваются с проблемой запотевания окон. Особенно это актуально в холодное время года. Избавиться от "головной боли" можно с помощью подручных средств.

Способ №1. Водка + глицерин

Данный метод считается одним из самых эффективных. Разведите специальный раствор – на одну часть глицерина возьмите пять частей водки. Тщательно перемешайте, после чего смочите смесью тканевую салфетку и протрите стекла.

Действие раствора будет наблюдаться в течение 6-7 дней. Однако здесь есть один минус – не всем придется по душе резкий запах водки.

Способ №2. Газета + мыло

Натрите чистое стекло куском мыла. Затем пройдитесь по поверхности газетой, удаляя оставшиеся частицы мыльной стружки. Результат порадует каждого – незапотевающие окна и отсутствие неприятного запаха.

Способ №3. Пена для бритья

Потребуется небольшое количество средства. Добавьте его на тряпку и протрите стекла. После снимите пену сухой салфеткой, чтобы на окнах не осталось разводов. Таким образом вы забудете о проблеме примерно на неделю.

Способ №4. Скотч

Тщательно вымойте стекло и удалите все остатки влаги. Обклейте окно скотчем, а потом снимите ленту. Напоследок протрите стекло сухой тряпкой.

Данный метод эффективен тем, что клейкая сторона скотча не позволит конденсату образовываться. Что касается липкого следа, то он попросту не будет заметен.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как почистить стекла с помощью автомобильных салфеток. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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