В Москве начались испытания летающего такси

Беспилотник может передвигаться со скоростью до 200 километров в час

В столице стартовали испытания летающего такси. Об этом сообщили в городском департаменте предпринимательства.

Тестирования проводятся в "Лужниках". Беспилотник, который по своим габаритам напоминает привычный легковой автомобиль, сможет доставлять пассажиров и грузы по воздуху на расстояние до ста километров. При этом дрон, рассчитанный на двух человек, сможет развивать скорость до 200 километров в час, а его грузоподъемность достигает 300 килограммов, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Такси сможет взлетать на высоту до 150 метров, приземляться оно будет на привычное парковочное метро. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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